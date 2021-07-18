ГИЧС продолжает информировать граждан о рисках заражения COVID-19 (ФОТО)

ГИЧС продолжает информировать граждан о рисках заражения COVID-19 (ФОТО)

Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям продолжает профилактические мероприятия по борьбе с распространением коронавируса.

На днях сотрудники ГИЧС посетили 86 населённых пунктов в районах Криуляны, Ниспорены, Оргеев, Чимишлия, Каушаны, Леова, Рышканы, Шолданешты. Спасатели раздали информационные листовки и напомнили гражданам о необходимости носить маски в общественных местах, сохранять социальную дистанцию ​​и немедленно обращаться за медицинской помощью в случае появления симптомов COVID-19.

Всего в мероприятиях было задействовано более 50 сотрудников ГИЧС и 24 единицы техники.

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