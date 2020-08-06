ГИЧС продолжает информировать граждан о профилактических мерах против COVID-19 (ФОТО)

ГИЧС продолжает информировать граждан о профилактических мерах против COVID-19 (ФОТО)

Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям продолжает проводить профилактические мероприятия против распространения коронавируса.

Так, сотрудники ГИЧС побвали в 24 населённых пунктах районов Чимишлия, Каушаны, Штефан-Водэ, Унгены, Дондюшаны, Сороки, а также в Гагаузии. Спасатели передавали аудиосообщения для граждан с призывом носить защитные маски в общественных местах и транспорте, мыть руки как можно чаще, прикрывать нос и рот при чихании, соблюдать социальную дистанцию и т. д. К профилактической работе было привлечено более 30 сотрудников ГИЧС и 10 единиц техники.

Аналогичные меры были приняты и в различных секторах столицы, где гражданам раздали более 340 информационных листовок.

Подобные мероприятия по борьбе с COVID-19 продолжатся во всех районах республики.

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