ГИЧС продолжает информировать граждан о правилах безопасности при производстве вина (ФОТО)

ГИЧС продолжает информировать граждан о правилах безопасности при производстве вина (ФОТО)

Сотрудники Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям продолжают кампанию по предотвращению случаев отравления углекислым газом при производстве вина.

На днях спасатели побывали в Сорокском, Каушанском и Кагульском районах. Жителей призвали быть предельно осторожными при процессе производства вина. Во избежание рисков отравления углекислым газом необходимо исключить хранение и ферментацию сусла в закрытых местах. Помещения, где производят вино, необходимо тщательно проветривать, а при входе следует проверять концентрацию кислорода внутри.

В ближайшее время сотрудники ГИЧС посетят жителей сёл Салкуца и Константиновка Каушанского района, а также несколько населённых пунктов Штефан-Водского района.

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