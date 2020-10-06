ГИЧС продолжает информировать граждан о правилах безопасности при производстве вина (ФОТО)

0

Сотрудники Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям продолжают кампанию по предотвращению случаев отравления углекислым газом при производстве вина.

На днях спасатели побывали в Сорокском, Каушанском и Кагульском районах. Жителей призвали быть предельно осторожными при процессе производства вина. Во избежание рисков отравления углекислым газом необходимо исключить хранение и ферментацию сусла в закрытых местах. Помещения, где производят вино, необходимо тщательно проветривать, а при входе следует проверять концентрацию кислорода внутри.

В ближайшее время сотрудники ГИЧС посетят жителей сёл Салкуца и Константиновка Каушанского района, а также несколько населённых пунктов Штефан-Водского района.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.