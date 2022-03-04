ГИЧС призывает население не потреблять неконтролируемо йод

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В результате пожара на атомной электростанции в Запорожье ядерные объекты не пострадали, и нет никакой опасности для Республики Молдова. Бомбардировки нанесли ущерб административному зданию электростанции, а не ядерным реакторам, уточнил глава Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям Александру Опря.

По словам главы ГИЧС, в настоящее время на территории Республики Молдова не было зарегистрировано превышения уровня радиации. Александру Опря призвал население не потреблять неконтролируемо йод, так как это может принести больше вреда, чем пользы, передает ipn.md.

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