ГИЧС предупреждает об опасности возгорания сухой растительности

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За прошедшие сутки спасатели потушили 20 очагов возгорания сухой растительности. Большинство инцидентов зарегистрировано в районах Кантемир, Бессарабка, Кагул, Дубоссары, Тараклия, а также в Кишинёве.

В селе Лэргуца Кантемирского района огонь уничтожил более 2 га растительности. Вмешательство пожарных потребовалось в Бессарабке, а также в селе Лека.

Всего накануне сотрудники ГИЧС потушили более 8 га горящей сухой травы и мусора.

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