ГИЧС: Пожар в Национальной филармонии ликвидирован

ГИЧС: Пожар в Национальной филармонии ликвидирован

В 10.05 сотрудники Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям сообщили, что возгорание в здании Национальной филармонии имени Сергея Лункевича было окончательно ликвидировано. Пожарные и спасатели продолжают разбирать и вывозить строительные материалы, которые представляют опасность. Сотрудники ГИЧС также эвакуируют фонотеку из библиотеки филармонии. Специалисты устанавливают причину инцидента. 

Напомним, ЧП произошло вчера, 24 сентября. Огонь вспыхнул в пристройке, где проводились сварочные работы, затем пламя перекинулось на основное здание. В результате крыша обрушилась, строению нанесён колоссальный ущерб. В связи с этим Игорь Додон инициировал кампанию по реставрации Национальной филармонии.

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