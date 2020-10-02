ГИЧС получил гуманитарную помощь для обустройства передвижных карантинных центров

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Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям получил сегодня от Эстонии необходимое оборудование для предотвращения распространения коронавируса. В партию стоимостью 50 000 евро вошли: 4 туннельные палатки на 15 мест каждая, 4 воздухонагревателя и 5 экотуалетов. Оборудование будут использовать для обустройства карантинных центров передвижного типа вблизи медицинских или других учреждений.

Специалисты утверждают, что в период пандемии инфекционные центры могут значительно снизить распространение коронавируса. Они используются во всех странах мира в качестве центров, куда доставляют пациентов с подозрением на COVID-19, а также в качестве временных стационарных пунктов, где лечат пациентов до их определения в специализированные больницы.

Стоит отметить, что в сотрудничестве с ПРООН Эстония также вносит свой вклад в строительство пяти пожарно-спасательных станций в Республике Молдова, которые будут обслуживать населённые пункты.

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