ГИЧС получил гуманитарную помощь для обустройства передвижных карантинных центров

ГИЧС получил гуманитарную помощь для обустройства передвижных карантинных центров

Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям получил сегодня от Эстонии необходимое оборудование для предотвращения распространения коронавируса. В партию стоимостью 50 000 евро вошли: 4 туннельные палатки на 15 мест каждая, 4 воздухонагревателя и 5 экотуалетов. Оборудование будут использовать для обустройства карантинных центров передвижного типа вблизи медицинских или других учреждений. 

Специалисты утверждают, что в период пандемии инфекционные центры могут значительно снизить распространение коронавируса. Они используются во всех странах мира в качестве центров, куда доставляют пациентов с подозрением на COVID-19, а также в качестве временных стационарных пунктов, где лечат пациентов до их определения в специализированные больницы.

Стоит отметить, что в сотрудничестве с ПРООН Эстония также вносит свой вклад в строительство пяти пожарно-спасательных станций в Республике Молдова, которые будут обслуживать населённые пункты.

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