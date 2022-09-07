ГИЧС озвучил версии пожара на Центральном рынке

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Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям назвал первые версии пожара, случившегося 5 сентября на территории Центрального рынка.

Специалисты противопожарной лаборатории выдвинули три гипотезы. Первая версия – короткое замыкание в электрической сети, вторая связана с дефектами электрооборудования, а третья – неосторожность при курении.

По данным ГИЧС, возгорание произошло в складском помещении площадью 10 квадратных метров. На месте было установлено, что электрические сети полностью разрушены. Благодаря вмешательству пожарных огонь не перекинулся на другие строения на территории рынка, пишет moldpres.md.

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