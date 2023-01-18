ГИЧС напоминает правила купания в проруби на Крещение

ГИЧС напоминает правила купания в проруби на Крещение

19 января православные христиане будут отмечать Крещение Господне и традиционно окунаться в прорубь. В этой связи Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям выступает с рекомендациями по предотвращению рискованных ситуаций.

Чтобы избежать проблем со здоровьем при купании в холодной воде, рекомендуется:

  • купаться только в специально обустроенных местах, оборудованных ступенями;
  • перед входом в воду тело необходимо разогреть;
  • пребывание в холодной воде не должно длиться более 10 секунд;
  • после выхода из воды следует растереть тело полотенцем и надеть тёплую одежду.

Специалисты предупреждают, что купание детей без присмотра взрослых запрещено, как и купание в состоянии алкогольного опьянения.

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