ГИЧС напоминает правила купания в проруби на Крещение

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19 января православные христиане будут отмечать Крещение Господне и традиционно окунаться в прорубь. В этой связи Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям выступает с рекомендациями по предотвращению рискованных ситуаций.

Чтобы избежать проблем со здоровьем при купании в холодной воде, рекомендуется:

купаться только в специально обустроенных местах, оборудованных ступенями;

перед входом в воду тело необходимо разогреть;

пребывание в холодной воде не должно длиться более 10 секунд;

после выхода из воды следует растереть тело полотенцем и надеть тёплую одежду.

Специалисты предупреждают, что купание детей без присмотра взрослых запрещено, как и купание в состоянии алкогольного опьянения.

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