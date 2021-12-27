ГИЧС напоминает о правилах пожарной безопасности в зимние праздники

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Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям опубликовал ряд рекомендаций для жителей страны, которые необходимо соблюдать в период зимних праздников во избежание пожаров. В частности, сотрудники ГИЧС предупреждают о правилах установки новогодней ёлки, правильном использовании гирлянд и пиротехнических изделий.

Так, ёлка должна стоять на надёжной и устойчивой опоре. Она не должна касаться пола или стен, электрических отопительных приборов и систем. Специалисты предупреждают: ёлочные гирлянды с дефектами могут привести к возгоранию. Во избежание пожаров на ёлке категорически запрещается зажигать свечи, а гирлянды лучше не оставлять включёнными на ночь.

Сотрудники ГИЧС также предупреждают граждан об опасности неправильного использования пиротехнических изделий. Фейерверки следует приобретать только в специализированных магазинах с инструкцией по применению и сертификатом качества. Запускать салют разрешено только на улице, в безопасных местах и ​​вдали от домов, парковок и построек. Использовать пиротехнику несовершеннолетним запрещено.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций граждан призывают звонить в службу 112.

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