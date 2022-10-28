ГИЧС напоминает о правилах использования газовых баллонов в быту

ГИЧС напоминает о правилах использования газовых баллонов в быту

Перед началом отопительного сезона Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям предупреждает граждан об опасности использования газовых баллонов в жилых домах.

Представители ГИЧС призывают людей не использовать газовые баллоны или же делать это с особой осторожностью. В частности, что касается их заправки.

– Тем, кто всё же вынужден использовать газовые баллоны, мы рекомендуем размещать их в металлических ящиках на улице на расстоянии не менее 5 метров от входа в дом. Кроме того, запасные баллоны следует хранить только под открытым небом и подальше от помещений. При этом строго запрещено использование неисправных баллонов и шлангов, — говорится в сообщении ГИЧС.

Кроме того, переда началом отопительного сезона спасатели рекомендуют тщательно проверять все установки, работающие на природном газе, и в случае возникновения неисправностей обращаться за помощью к специалистам.

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