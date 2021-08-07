ГИЧС напоминает о мерах по предупреждению распространения коронавирусной инфекции (ФОТО)

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Сотрудники ГИЧС продолжают информировать население о соблюдении правил для предотвращения распространения COVID-19.

На этой неделе спасатели провели профилактические мероприятия в 92 населённых пунктах из 30 районов страны. В мероприятиях было задействовано 67 спасателей и 32 единицы техники. Гражданам раздали информационные буклеты, напомнили о необходимости носить маски в многолюдных местах, выдерживать социальную дистанцию, как можно чаще мыть руки, а также обращаться к врачам в случае появления симптомов COVID-19. В общей сложности, инструктаж прошли 13 807 граждан.

Мероприятия по информированию населения о необходимости соблюдения правил защиты от COVID-19 проводятся во всех регионах страны на регулярной основе.

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