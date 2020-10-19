ГИЧС напоминает гражданам о правилах пожарной безопасности в быту (ФОТО)

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Сотрудники ГИЧС предупреждают население об опасностях, которые могут возникнуть в результате несоблюдения правил пожарной безопасности при использовании источников тепла. В холодное время года пожарные напоминают гражданам о том, как избежать пожаров и отравлений угарным газом.

Так, жителям частного сектора рекомендуют проверять и чистить печи перед началом отопительного сезона. Во избежание возгораний рекомендуется использовать только рекомендованное топливо и избегать перегрева приборов. Запрещается разжигать огонь в печах при помощи бензина и иных легковоспламеняющихся жидкостей. Рекомендовано не размещать горючие материалы возле печи, а на полу у топки для дополнительной защиты следует установить металлический лист. Пожарные также напоминают о том, что нельзя оставлять детей без присмотра у работающей печи.

При использовании электроустановок в качестве источников тепла не допускается использование дефектных приборов. Монтаж установок, работающих на природном газе, должен выполняться специалистами.

По данным ГИЧС, в 2019 году в жилом секторе произошло 1 633 пожара. Погибли 121 человек, в том числе 5 детей. Более 240 пожаров возникло из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печей и дымоходов.

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