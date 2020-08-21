ГИЧС напоминает гражданам о правилах поведения на воде (ФОТО)

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Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям продолжает кампанию по предотвращению случаев утопления. Спасатели напоминают гражданам о рисках купания в неразрешённых местах, а также о необходимости следить за несовершеннолетними вблизи водоёмов.

Так, сегодня спасатели побывали на столичном озере в парке “Валя Морилор”, где провели инструктаж по оказанию первой помощи в случае утопления. Родителям напомнили о том, что нельзя разрешать детям купаться в незнакомых местах и без присмотра взрослых.

По данным ГИЧС, с начала года 73 человека, в том числе 13 несовершеннолетних, утонули в водоёмах страны.

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