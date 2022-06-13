Начата кампания по предотвращению случаев утопления

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Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) объявил сегодня о начале профилактической кампании по предотвращению случаев утопления.

Глава ведомства Анатолий Виничук уточнил, что в летнее время количество случаев утопления значительно увеличивается, поэтому ежегодно проводятся подобные профилактические мероприятия, передает moldpres.md.

– Кампания направлена ​​на спасение жизней. За последние 20 лет в водоёмах страны утонули 3 900 граждан, в том числе 635 детей. Только в этом году уже зарегистрировано 10 случаев утопления. Мы вновь и вновь призываем граждан отдыхать только на благоустроенных и безопасных озёрах, где спасатели смогут помочь в случае необходимости, – уточнил Виничук.

На запуске кампании спасатели провели показательное занятие, а сотрудники SMURD продемонстрировали приёмы оказания первой помощи при утоплении и дали полезные рекомендации, как избежать опасных ситуаций при купании.

В ходе мероприятий сотрудники ГИЧС и полицейские будут обучать владельцев бассейнов правилам безопасного пребывания посетителей на воде и выезжать в лагеря отдыха для информирования детей о рисках при купании. При этом возле озёр будут установлены информационные табло с памяткой. Родителям настоятельно рекомендуют следить за детьми, когда они находятся рядом с водоёмами. Кроме того, спасатели призывают граждан не входить в воду в состоянии алкогольного опьянения.

По данным ведомства, всего в Молдове насчитывается 3 600 озер и прудов, купание в которых не рекомендуется. Прошлым летом в водоёмах страны утонули 56 человек.

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