ГИЧС “на низком старте”: уровень воды в Пруте растёт, некоторым сёлам грозит наводнение

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В связи с сильными дождями уровень воды в верховьях реки Прут (Украина), в районе села Крива и города Костешть-Стынка, вырастет с 1,80 метров до 2,20 метров. По данным Гидрометеорологической службы, наводнения в населённых пунктах Бричанского и Единецкого районов возможны вплоть до 29 июня. В связи с этим Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) взял ситуацию под контроль.

По данным пресс-службы ведомства, в этот период будут проводиться заседания комиссий по чрезвычайным ситуациям, на которых будет обсуждаться ситуация в районах, а также её влияние на население. Местным властям была поставлена задача оценить состояние защитных дамб. Были установлены посты, с помощью которых будет вестись постоянное наблюдение за ростом уровня воды и поступать информация о возможной опасности наводнения.

В то же время руководство ГИЧС распорядилось скооперировать все силы, которые могут быть задействованы в случае наводнений. Кроме того, была отмечена необходимость проведения оценки специализированной техники, которая может быть применена в работах по укреплению дамб, а также для ликвидации последствий стихии.

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