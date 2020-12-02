ГИЧС: Мероприятия по борьбе с распространением COVID-19 продолжаются (ФОТО)

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Спасатели продолжают информировать граждан о мерах профилактики коронавирусной инфекции во всех районах страны. В мероприятиях задействованы 32 спасателя и 17 единиц техники.

На днях сотрудники ГИЧС посетили жителей 37 населённых пунктов в районах Штефан-Водэ, Сороки, Новые Анены и Каушаны. Граждан призвали избегать мест массового скопления людей, соблюдать социальную дистанцию, как можно чаще мыть руки, прикрывать нос и рот при чихании, носить защитные маски. Спасатели раздали более 540 буклетов с информацией о правилах защиты и мерах предотвращения распространения COVID-19.

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