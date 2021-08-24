ГИЧС: Кампания по предотвращению утоплений продолжается (ФОТО)

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Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям продолжает проводить информировать население о правилах поведения на воде.

Спасатели призывают граждан не купаться в неприспособленных местах и выбирать зоны отдыха, оборудованные специальными станциями. Населению также напоминают об опасности заходить в воду в нетрезвом виде.

По данным ГИЧС, с начала года в водоёмах страны утонули 76 человек, в том числе 13 детей.

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