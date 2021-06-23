ГИЧС дал рекомендации поведения в жару

ГИЧС дал рекомендации поведения в жару

Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности, не сжигать бытовые отходы и сухую растительность. Любителей пикников просят не разжигать костры в непредназначенных для этого местах. 

Многие люди в жаркую погоду предпочитают проводить время у водоёмов. В связи с этим спасатели напоминают, что купаться следует только в специально отведённых для этого местах и в дневное время суток. А заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения строго запрещено.

Кроме того, специалисты не рекомендуют с 11.00 до 17.00 гулять под палящим солнцем и выбирать одежду из натуральных тканей. Родителей призывают постоянно следить за детьми.

В случае чрезвычайных ситуаций следует звонить по номеру 112.

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