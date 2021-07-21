“Героев” должны знать в лицо! “Похозяйничавшие” в отремонтированной подземке вандалы попали на видео

“Героев” должны знать в лицо! “Похозяйничавшие” в отремонтированной подземке вандалы попали на видео

Молодые люди испортили световой датчик в подземном переходе по адресу И. Крянгэ, 74, неподалёку от бывшего кинотеатра “Флакэра”. Данный объект находится на реконструкции, работы планируют завершить в ближайшие дни.  

Действия вандалов попали на камеру. Представители претуры сектора Буюканы уже обратились по факту случившегося в полицию.

От рук хулиганов пострадала и инсталляция “Я люблю тебя, Кишинёв”, расположенная прямо в центре города, возле Театра оперы и балета “Мария Биешу”. Там также установлены камеры, а злоумышленники ответят за содеянное по закону, пообещал Ион Чебан.

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