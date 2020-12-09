Германия передала молдавским больницам оборудование для вентиляции лёгких

Германия передала молдавским больницам оборудование для вентиляции лёгких

Посол Германии в Кишинёве Анжела Ганнингер передала сегодня для медицинских учреждений страны 8 аппаратов ИВЛ для лечения тяжёлых случаев COVID-19. Оборудование общей стоимостью более 230 000 евро (примерно 4,7 млн леев) закуплено за счёт средств Федерального министерства иностранных дел Германии.

Как пишет moldpres.md, по 3 единицы оборудования предназначены для Института неотложной медицинской помощи и республиканской больницы “Тимофей Мошняга”, ещё по 1 – для Центра COVID-19 и районной больницы в Чадыр-Лунге.

В мае посольство Германии передало Минздраву РМ защитные костюмы на сумму 50 тысяч евро, а в октябре – ещё одну партию костюмов на сумму около 4 000 евро в Национальный центр доврачебной неотложной медицинской помощи.

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