Германия оснастит молдавскую армию военными беспилотниками и другой современной техникой

Об этом заявила министр обороны Германии Кристина Ламбрехт на совместной пресс-конференции с министром обороны Молдовы Анатолием Носатым.
– Не открою большого секрета, если скажу, что речь идет о приобретении беспилотников и другой техники, — сказала министр, передаёт unimedia.info.
Она также заявила, что на следующей неделе эксперты обеих стран проведут переговоры, чтобы определить, какая именно военная помощь нужна Молдове. Чиновница добавила, что Германия также готова помочь и с подготовкой кадров.
– В этом году мы готовы предоставить помощь в плане обучения, а также необходимое вооружение, чтобы справиться с текущей ситуацией с военной точки зрения, — сказала Ламбрехт, передаёт unimedia.info.
Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.
Оснастите вашу Немецкую армию лучше. И не мутите нам воду здесь впшими подарками. Это сыр в мышеловке.
Ну да конечно. Тебе Бот только бы видеть молдову нищей и слабой и делать с ней что угодно. НАТО уже делают совместные учения. Иди к Пу.
Наконец-то наша страна будет иметь оружие высокой технологии и сможет решить вопрос знаем с кем. Военного конфликта может и не быть. На переговорах с ними это поможет