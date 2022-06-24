Герман: Выход Молдовы из СНГ – формальность. Уверяю, это произойдёт

Герман: Выход Молдовы из СНГ – формальность. Уверяю, это произойдёт

Глава парламентской комиссии по внешней политике и европейской интеграции Дойна Герман заявила, что выход Молдовы из СНГ – это формальность, и в скором времени это обязательно произойдёт. Заявление было сделано в рамках передачи на частном телеканале.

– Это просто формальность. Уверяю вас, что это произойдёт, – сказала Герман, пишет jurnal.md.

Стоит отметить, что ранее другие высокопоставленные лица заявляли, что вопрос выхода из СНГ на данный момент не стоит, однако изучаются затраты и выгоды от подписанных Молдовой в рамках Содружества соглашений.

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