Решение Министерства образования и науки о ликвидации Аграрного университета и передаче его факультетов Техническому университету стало причиной увольнения Виорела Герчиу. Так считает сам бывший министр сельского хозяйства и пищевой промышленности. Он говорит, что не противится необходимости реформирования системы высшего образования, а лишь выступает против ликвидации Аграрного университета.

Виорел Герчиу говорит, что понял, что его могут исключить из правительственной команды, после того, как ему не разрешили участвовать в заседании кабинета министров, которое состоялось в Бельцах. По словам экс-министра, он договорился с главой правительства о том, чтобы было оглашено уведомление об его освобождении от должности, но скорость, с которой это произошло, его удивила.

– Меня уволили, меня не просили подать в отставку. Госпожа премьер-министр имеет исключительное право выбирать свою команду, также она может увольнять членов кабинета министров. Госпожа премьер-министр подсказала мысль откомандировать на выездное заседание правительства в Бельцах государственного секретаря. Из этого я понял, что нам предстоит дискуссия на тему продления срока моего пребывания на посту министра, – рассказал Герчиу в эфире передачи на частном телеканале.

Экс-министр отметил, что воспротивился ликвидации Аграрного университета, и именно это, по его мнению, стало основанием для его снятия с должности. Виорел Герчиу говорит, что предложил модернизацию учебного заведения, его слияние с научно-исследовательскими институтами, связанными со сферой сельского хозяйства, но никогда не поддерживал идею поглощения Аграрного университета Техническим университетом, сообщает ipn.md.

– У нас разные взгляды на перспективы развития отрасли. Разногласия связаны с реформой образования и системой образования, а именно с предложением Министерства образования о поглощении Аграрного университета Техническим университетом. Как специалист в этой области я считал и продолжаю считать, что Республика Молдова – аграрная страна, в которой сельское хозяйство вносит существенный вклад в развитие экономики, а потому важно иметь высшее учебное заведение для обеспечения подготовки кадров, – добавил экс-министр сельского хозяйства.

Напомним, что премьер-министр Наталья Гаврилица, говоря об отставке Виорела Герчиу, заявила, что в свете засухи, экономического кризиса и ситуации на Украине сельскохозяйственной отрасли нужно “новое дыхание”.

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