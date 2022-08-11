Геологи: континенты Земли образовались из-за удара гигантского астероида

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Континенты Земли сформировались после падения крупного астероида. Статья об этом опубликована в Meteoritics and Planetary Science.

Мы исследовали кристаллы циркона из древнейших пород земной коры, залегающих в регионе Пилбара на западе Австралии. Доли изотопов кислорода в них указывают на то, что породы коры были частично переплавлены в результате падения гигантского небесного тела на Землю примерно 3,6 млрд лет назад, — сказала Кэртина Тим Джонсон, одна из авторов работы.

Земная кора разделена на несколько тектонических плит, которые плавают по поверхности жидкой магмы. Один из важнейших вопросов науки о Земле — когда эти плиты образовались и пришли в движение. Циркон — тугоплавкий материал, который часто используют для анализа возраста отложений. Анализ австралийских образцов показал, что около 3,6-3,4 млрд лет назад планета пережила как минимум одно или даже два мощных столкновения с астероидами, которые частично расплавили значительную долю пород коры Земли на территории современной Австралии. Скорее всего, диаметр упавшего астероида достигал 25-30 километров. Его падение привело к образованию гигантской выемки и общему расколу коры, запустившему тектонику плит и геологические процессы, пишет gazeta.ru.

Чтобы проверить эти выводы, необходимо исследовать аналогичные образцы из других регионов Земли.

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