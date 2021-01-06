Генсек НАТО после разговора с Санду изъявил намерение расширить сотрудничество с Молдовой

В НАТО привержены расширению сотрудничества и военной помощи Молдове. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг по итогам переговоров с Майей Санду.

– Состоялся хороший разговор с президентом Майей Санду. НАТО по-прежнему привержено расширению нашего сотрудничества и помощи в модернизации институтов обороны и безопасности Молдовы, — написал он в Twitter, отмечает russian.rt.com.

Стоит отметить, что, согласно результатам всех проведённых в нашей стране опросов общественного мнения, большинство граждан выступают против интеграции Республики Молдова в НАТО.

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