Генсек НАТО после разговора с Санду изъявил намерение расширить сотрудничество с Молдовой

Генсек НАТО после разговора с Санду изъявил намерение расширить сотрудничество с Молдовой
В НАТО привержены расширению сотрудничества и военной помощи Молдове. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг по итогам переговоров с Майей Санду. 

– Состоялся хороший разговор с президентом Майей Санду. НАТО по-прежнему привержено расширению нашего сотрудничества и помощи в модернизации институтов обороны и безопасности Молдовы, — написал он в Twitter, отмечает russian.rt.com. 

Стоит отметить, что, согласно результатам всех проведённых в нашей стране опросов общественного мнения, большинство граждан выступают против интеграции Республики Молдова в НАТО.

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