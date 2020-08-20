Генпрокурор: Плахотнюк – главный бенефициар в деле METALFEROS. Государству был нанесён ущерб в 1,2 млрд леев (ВИДЕО)

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Почти 1,2 млрд леев – такой ущерб был нанесен Республике Молдова в результате преступной схемы по сбыту металлов. А главным бенефициаром данного бизнеса был бывший лидер демократов Владимир Плахотнюк. Об этом сегодня на брифинге для прессы заявил Александр Стояногло.

Генпрокурор пояснил, что с 2012 по 2019 годы Плахотнюк через компании, бенефициаром которых был он сам, организовал экспорт металлов в Турцию, Австрию, Голландию и Германию на основании фиктивных контрактов, подписанных между SA Metalferos и представителями данных фирм.

– Металлы приобретали по низкой цене, а затем их перепродавали конечным бенефициаром на 27% дороже. Только в 2015-2017 годах на счет одной из компаний Плахотнюка поступило 35 млн долларов, из которых 27 млн были переведены SA Metaferos, а разница – на счета фирм, которыми он управлял через посредников, – отметил Стояногло.

Генпрокурор добавил, что две недели назад правоохранители задержали 16 человек, которые осуществляли эту преступную схему. Фигурантов об этом предупредили – в том числе путём утечки в прессу данной информации.

– Судьи 3 дня рассматривали обращение прокуроров о проведении розысков. Они отклонили запрос прокуратуры о предварительном аресте, а теперь все фигуранты проходят по данному делу, будучи на свободе. Знаю о попытках повлиять на следствие, – добавил Стояногло.

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