Генпрокуратура запросила у Израиля экстрадицию Шора

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Об этом в рамках брифинга для прессы сообщил Александр Стояногло. Он также рассказал, что был получен отказ, так как, согласно законодательству Израиля, граждане этой страны не выдаются другим государствам.

Напомним, что Илан Шор является одним из главных обвиняемых в деле о краже миллиарда из банковской системы РМ. Летом 2019 года, при смене власти в стране, Шор бежал в Израиль, где, предположительно, находится по сей день.

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