Генпрокуратура предлагает создать коллегию судей для расследования “кражи века”

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Генеральный прокурор Александр Стояногло выступил с инициативой создания коллегии судей, которая будет специализироваться на рассмотрении дел, связанных с хищением миллиарда. Соответствующий запрос был направлен в Высший совет магистратуры и Министерство юстиции.

Инициатива предусматривает создание коллегий при судах Кишинева в секторах Чеканы и Буюканы и при Коллегии по уголовным делам Апелляционной палаты с назначением судей, специализирующихся на разрешении дел этих категорий.

В пресс-релизе Генпрокуратуры отмечается, что данное предложение продиктовано необходимостью ускорения процедуры рассмотрения этих вопросов, пишет ipn.md.

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