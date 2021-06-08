Генпрокуратура ответила Цырде: Санду не обращалась по поводу слежки за ней и членами её семьи

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Депутат ПСРМ Богдан Цырдя получил ответ от Генеральной прокуратуры Республики Молдова по поводу возможной слежки за Майей Санду и угрозы её безопасности.

– Прокуратура ответила, что не может возбудить уголовное дело по этому случаю, так как не было официального обращения от пострадавшей стороны. Ну что ж, ждём и даже ласково просим Майю Санду официально обратиться в Генеральную прокуратуру, а не только выступать по ТВ и в Facebook. В противном случае у нас появится подозрение, что это дешёвый электоральный спектакль и ничего более, – отметил он.

Цырдя также добавил, что ждёт официального ответа от СИБ и Госохраны, которым он тоже направил обращения после заявлений Санду о том, что за ней и членами её семьи следят.

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