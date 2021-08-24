Генпрокуратура оспорит в Конституционном суде принятые ПДС поправки

Генпрокуратура оспорит в Конституционном суде принятые ПДС поправки
Генеральная прокуратура отмечает, что поправки в Закон о прокуратуре были приняты в окончательном чтении в срочном порядке, с нарушением принципа прозрачности и без учёта рекомендаций Венецианской комиссии, экспертов и учреждений, деятельность которых затрагивают нововведения. В связи с этим ГП обратится в ближайшие дня в КС для проверки конституционности утверждённых изменений. 

– Генеральная прокуратура выражает несогласие с тем, как данные поправки продвигались и были приняты. В редакции Министерства юстиции они рискуют обернуться серьёзными последствиями для конституционных принципов, касающихся независимости прокуратуры и разделения властей в государстве, и подмять независимость прокуроров в угоду политическому фактору, – отмечается в заявлении ГП. 
Отметим, что сегодня фракция Блока коммунистов и социалистов потребовала исключить из повестки заседания данный вопрос и дождаться вердикта Венецианской комиссии, однако парламентское большинство не согласилось с этим.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md