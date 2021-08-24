Генпрокуратура оспорит в Конституционном суде принятые ПДС поправки

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Генеральная прокуратура отмечает, что поправки в Закон о прокуратуре были приняты в окончательном чтении в срочном порядке, с нарушением принципа прозрачности и без учёта рекомендаций Венецианской комиссии, экспертов и учреждений, деятельность которых затрагивают нововведения. В связи с этим ГП обратится в ближайшие дня в КС для проверки конституционности утверждённых изменений.

– Генеральная прокуратура выражает несогласие с тем, как данные поправки продвигались и были приняты. В редакции Министерства юстиции они рискуют обернуться серьёзными последствиями для конституционных принципов, касающихся независимости прокуратуры и разделения властей в государстве, и подмять независимость прокуроров в угоду политическому фактору, – отмечается в заявлении ГП.

Отметим, что сегодня фракция Блока коммунистов и социалистов потребовала исключить из повестки заседания данный вопрос и дождаться вердикта Венецианской комиссии, однако парламентское большинство не согласилось с этим.

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