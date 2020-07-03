Генпрокуратура: Бывший офис Плахотнюка был “ядром” ​​преступной группировки

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В ходе обысков, проведённых в бывшем офисе Владимира Плахотнюка, прокуроры изъяли документы и компьютерную технику. Также был задержан начальник IT-отдела, которого подозревают в активном участии в ОПГ, возглавляемой бывшим лидером демократов.

Обыски также прошли по месту жительства и в машине задержанного в рамках дела о банковском мошенничестве, пишет ntv.md.

Определённые юридические процедуры не позволяют нам оспаривать некоторые судебные решения коллег-магистратов, которые не позволили нам обыскать “ядро” ​​преступной группировки. Деятельность ОПГ, возглавляемой Владимиром Плахотнюком, и “банковское мошенничество” как один из её компонентов являются одними из самых сложных дел, когда-либо расследованных прокуратурой, и одними из самых важных для общества в целом. Надеемся, что все государственные учреждения, в том числе, некоторые представители судебных органов, если не помогут нам в этом процессе, то хотя бы не будут мешать, – говорится в пресс-релизе Генеральной прокуратуры.

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