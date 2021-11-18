Генпримар: Звание “Кишинёв – Молодёжная столица Европы-2024” даст больше возможностей для развития

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Генеральный примар Кишинёва Ион Чебан вместе с делегацией из столицы представил в Брюсселе дело для получения статуса Молодёжной столицы Европы 2024 года. Напомним, ранее Кишинёв вышел в финал вместе с 3 другими европейскими городами (Львов, Гент и Веспрем).

– То, что нам это удалось, уже является успехом для Кишинёва. Это важное звание предоставит молодым людям больше возможностей для участия и развития вместе с юношами и девушками из других европейских городов, а также для проведения сотен культурных и образовательных мероприятий, волонтёрских программ, обмена опытом в столице, – отметил градоначальник на своей странице в соцсети.

Чебан заверил, что примария продолжит продвигать программы с участием молодых людей, которые будут отражать интересы каждого из них. В связи с этим он предложил удвоить бюджет на следующий год в этой сфере, а также в других областях, таких как социальная, культурная и образовательная.

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