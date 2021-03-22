Генпримар: Жители муниципия должны иметь возможность сообщать о проблемах в медучреждениях

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Столичной примарии необходима “зелёная линия”, посредством которой граждане смогут сообщать о проблемах, с которыми они сталкиваются в муниципальных медицинских учреждениях.

Об этом в ходе оперативного заседания глав муниципальных служб заявил генеральный примар Ион Чебан. Он отметил, что у граждан должна быть возможность позвонить и рассказать о недостатках лечения.

Это связано с тем, что в последнее время мы получили множество жалоб, в которых пациенты с COVID-19 сообщали, что у них возникают проблемы, когда они нуждаются в первичной медицинской помощи, – уточнил градоначальник.

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