Генпримар: Выпуск муниципальных облигаций очень поможет нам в развитии Кишинёва

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Ион Чебан, находящийся на данный момент с визитом в Бухаресте, принял участие в публичных онлайн-слушаниях по проекту “Модернизация троллейбусного парка муниципия Кишинёв”, основанного на выпуске муниципальных облигаций.

Градоначальник приветствовал этот проект, отметив, что он является уникальным для Кишинёва. Финансирование проекта будет осуществляться за счёт выпуска муниципальных облигаций местной публичной администрации Кишинёва.

Для реализации проекта столичная примария намерена привлечь финансовые ресурсы в размере около 99,2 миллиона леев. Я рад, что примария Кишинёва была выбрана бенефициаром проекта “Облигации, выпущенные органами местного публичного управления, как мера по укреплению местной автономии”, реализуемого Независимым аналитическим центром Expert-Grup при финансовой поддержке посольства Нидерландов в Кишинёве, – рассказал Чебан.

Согласно национальному законодательству, муниципальные облигации являются долговыми инструментами, которые могут быть выпущены органами местного публичного управления. На основе этих инструментов местная администрация может брать займы для получения финансирования, как правило, для капитальных инвестиций.

Как отметил генпримар, преимуществом использования муниципальных облигаций является гибкость в установлении сроков и условий погашения, доступ к льготам, избежание дополнительных затрат за счёт более быстрой реализации проектов, доступ к безвозмездным ресурсам из европейских фондов и других фондов по развитию, повышение узнаваемости и доверия у инвесторов.

Этот проект является вызовом для Кишинёва, но я уверен, что вместе мы сможем заложить основы столь необходимого для столицы процесса. Вместе мы сможем изучить новое, получить эффективный опыт, и в финале добиться хорошего результата для Кишинёва и всей республики, – подытожил градоначальник.

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