Генпримар: Все захваченные ранее участки должны быть возвращены во владение муниципалитета

0

Многие общественные места в Кишинёве ранее были захвачены и сданы в долгосрочную аренду. Об этом заявил генеральный примар Ион Чебан, отметив, что муниципалитет не может даже благоустроить эти места, потому что этого не позволяют собственники.

– Среди таких объектов: круг у табачной фабрики TUTUN-CTC – частная собственность, зелёная зона рядом с новостройкой напротив министерства здравоохранения – частная собственность, зелёная зона перед Дворцом спорта Государственного университета – тоже частная территория: там собирались построить заправку, но примария не разрешила. Фонтаны на тротуаре на бульваре Дачия в секторе Ботаника также были приватизированы, а несколько квадратных метров новой парковки на улице Измаильской сданы в аренду на десятилетия, – рассказал Ион Чебан.

По словам градоначальника, список можно продолжить, потому что в городе много таких участков.

– Нас спрашивают, почему мы ничего не делаем на этих участках. Ответ прост – мы не имеем на это права. В настоящее время юристы примарии работают над возвратом этих объектов во владение муниципалитета, – отметил генпримар.

Стоит отметить, что только за последние годы муниципалитету было возвращено множество помещений, участков и зданий.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.