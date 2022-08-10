Генпримар: Все службы работают над ликвидацией последствий ливня

Генпримар: Все службы работают над ликвидацией последствий ливня

Генеральный примар муниципия Ион Чебан проинспектировал многие улицы в секторах Рышкановка и Чеканы, которые больше всего пострадали от вчерашнего ливня.

По его словам, муниципальные службы работают над расчисткой улиц, обеспечивают доступ во дворы и на территории образовательных и социальных учреждений.

Эксперты оценивают ситуацию, чтобы помочь жителям, у которых затоплены подвалы или сорваны крыши.

Напомним, что сегодня из резервного фонда муниципия было выделено 2,5 млн леев на первом этапе для устранения последствий вчерашнего разгула стихии.

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