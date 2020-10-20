Генпримар вручил награды молодым спортсменам за выдающиеся результаты на чемпионате Молдовы по боксу

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Генеральный примар Ион Чебан вручил сегодня почетные дипломы и награды 16 детям из общественного Центра для детей и молодежи «Космос» в знак признательности за выдающиеся результаты на чемпионате Республики Молдова по боксу.

В сентябре ребята участвовали в чемпионате Молдовы по боксу среди юниоров и учеников, где заняли призовые места. Многие из них ранее уже получали награды на европейских чемпионатах, а в ноябре ребята примут участие в чемпионате Европы по боксу среди юниоров, который пройдет в Болгарии.

– Мы поощряем новое поколение. Они – наше будущее. Я всегда буду рядом с молодыми людьми, которые прилагают усилия и добиваются успеха в различных сферах, – сказал Ион Чебан.

Градоначальник также отметил профессионализм педагогов-тренеров, которые развивают в детях талант, силу воли, желание трудиться и добиваться прекрасных результатов.

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