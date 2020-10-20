Генпримар вручил награды молодым спортсменам за выдающиеся результаты на чемпионате Молдовы по боксу

Генпримар вручил награды молодым спортсменам за выдающиеся результаты на чемпионате Молдовы по боксу

Генеральный примар Ион Чебан вручил сегодня почетные дипломы и награды 16 детям из общественного Центра для детей и молодежи «Космос» в знак признательности за выдающиеся результаты на чемпионате Республики Молдова по боксу.

В сентябре ребята участвовали в чемпионате Молдовы по боксу среди юниоров и учеников, где заняли призовые места. Многие из них ранее уже получали награды на европейских чемпионатах, а в ноябре ребята примут участие в чемпионате Европы по боксу среди юниоров, который пройдет в Болгарии.

– Мы поощряем новое поколение. Они – наше будущее. Я всегда буду рядом с молодыми людьми, которые прилагают усилия и добиваются успеха в различных сферах, – сказал Ион Чебан.

Градоначальник также отметил профессионализм педагогов-тренеров, которые развивают в детях талант, силу воли, желание трудиться и добиваться прекрасных результатов.

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