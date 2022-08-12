Генпримар вручил дипломы и премии сборной команде Молдовы по шахматам

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Ион Чебан поздравил сборную команду Республики Молдова по шахматам с историческим результатом на Всемирной шахматной олимпиаде в Индии.

Сборная Молдовы, одержав семь побед и сыграв три игры вничью, набрала 17 очков и заняла 6-е место среди 188 стран.

По случаю этого выдающегося достижения вручил шахматистам дипломы и премию в размере 6000 леев каждому, а также 4000 леев тренеру. Гордимся ребятами, гордимся их результатами, – рассказал Чебан.

Сборная Молдовы – это бывшие и нынешние ученики специализированной шахматной школы №7 Главного управления образования, молодёжи и спорта примарии Кишинёва.

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