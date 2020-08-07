Генпримар: Вместо срубленных деревьев в центре города появится зелёная полоса молодых насаждений

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Работы по модернизации тротуаров на улицах Александра Пушкина и Гавриила Бэнулеску-Бодони начались вчера, 6 августа. Как отметил столичный градоначальник Ион Чебан, к 1 сентября планируется завершить работы до бульвара Штефана чел Маре, чтобы не создавать дискомфорт школьникам и студентам, которые учатся в заведениях в этой зоне.

Деревья вдоль ремонтируемых тротуаров, которые планируется спилить, будут использованы для ремонта скамеек в парках или для других жилищно-коммунальных нужд. Вместо срубленных деревьев будет обустроена зелёная полоса. Таким образом мы хотим расширить зелёные насаждения в секторах столицы, – отметил Чебан.

Кроме того, планируется отремонтировать и часть улицы А. Матеевич от Бэнулеску-Бодони до улицы Пушкина. А в районе водонапорной башни будет обустроен сквер.

Генпримар попросил ответственных лиц обнародовать всю информацию по этому поводу.

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