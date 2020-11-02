Генпримар: Вчерашние выборы показали, что мы разобщены

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Ион Чебан прокомментировал президентские выборы, прошедшие в Молдове накануне. Он выразил сожаление, что страну ждёт второй тур выборов, а результаты голосования показали, насколько разделена наша страна.

– Молдова будет голосовать снова! Вчерашние выборы показали, что мы разобщены, и объединению нашего общества препятствуем мы сами, а также агрессивные действия некоторых кандидатов и политиков. При наличии желания и политической воли вся страна может пойти по пути изменений, на который встал я несколько месяцев назад. Таким может быть будущее Республики Молдова, – отметил генпримар.

Напомним, вчера, 1 ноября, в Молдове прошли выборы на пост президента.

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