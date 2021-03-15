Генпримар: Вакцинация против COVID-19 – наш приоритет

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Обеспечение жителей столицы доступом к вакцине против COVID-19 является приоритетом. Об этом заявил генеральный примар Ион Чебан в ходе оперативного заседания глав муниципальных служб.

Он рассказал, что, согласно Национальному плану вакцинации против COVID-19, разработанному Министерством здравоохранения, труда и социальной защиты, в муниципии подготовлена вся необходимая инфраструктура для I и II этапов иммунизации.

В настоящее время в столице проводится вакцинация медперсонала муниципальных больниц и учреждений первичной медико-санитарной помощи. Процесс вакцинации должен быть непрерывным, он должен вестись в том числе в праздничные дни. Вчера в муниципальных медицинских учреждениях прошли вакцинацию более 1 400 медработников. Мы ждём сыворотки, которая позволит нам начать второй, а затем и третий этапы вакцинации по запросу, – уточнил Чебан.

Градоначальник отметил, что примария Кишинёва будет сотрудничать с органами центральной власти и учреждениями, подчинёнными правительству, для преодоления кризисной ситуации и совместного решения существующих проблем.

Вакцинация против COVID-19 – единственное и самое безопасное решение для снижения числа случаев заражения коронавирусом, – подчеркнул Чебан.

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