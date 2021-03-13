Генпримар: В этот период жизненно важно обеспечить граждан пульсоксиметрами (ВИДЕО)

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С появлением в стране новых штаммов коронавируса клиническая картина заболевания изменилась. В связи с этим генеральный примар муниципия Ион Чебан призвал граждан обращаться к врачу при любых признаках болезни.

Примар отметил, что необходимо предоставить пациентам пульсоксиметры, чтобы постоянно контролировать уровень насыщения крови кислородом и пульс.

Я считаю, что центральные власти должны предусмотреть включение пульсоксиметра в систему медицинского страхования. Очень важно постоянно следить за уровнем кислорода в крови больного COVID-19, и в случае крайней необходимости ему должна быть оказана своевременная медицинская помощь. Если центральные власти не примут во внимание это предложение, то мы инициируем муниципальную программу в этом направлении, – сказал генпримар.

Чебан добавил, что в настоящее время ведётся работа по совершенствованию системы домашнего наблюдения за пациентами с COVID-19 – онлайн-платформы JIRA Software. Это сделано для упрощения работы семейных врачей в Кишинёве, которые наблюдают за пациентами с лёгкими формами коронавируса, проходящими лечение на дому.

Ион Чебан также отметил, что ситуация с коронавирусом сложная, но заверил, что места в больницах есть, а медицинские учреждения обеспечены лекарствами, оборудованием и дезинфицирующими средствами.

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