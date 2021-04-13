Генпримар в Цынцэренах: Мы инвестировали около 70 млн леев в мусорный полигон, станцию по очистке фильтрата и другие проекты

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Генеральный примар Ион Чебан вместе с представителями примарии, министром сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Ионом Пержу посетил сегодня полигон по складированию бытовых отходов в Цынцэренах и станцию по очистке фильтрата.

Как отметил глава муниципия, в прошлом году Кишинёв инвестировал около 70 миллионов леев в полигон в Цынцэренах, станцию по очистке фильтрата и развитие инфраструктуры населённого пункта. Из этой суммы в село Цынцэрены было переведено 13 млн леев.

Здесь был начат ремонт некоторых улиц, строительство многофункциональных стадионов и детских площадок, был проведён ряд работ в школе, и было решено постоянно вывозить мусор из населённого пункта. Недавно для ремонта улиц в Цынцэренах было привезено 500 тонн измельченного асфальта, – отметил Чебан.

По его словам, огромная работа была проделана на полигоне по сбору отходов. Муниципалитет приобрёл новый уплотнитель для мусора.

Кроме того, в прошлом году была построена и сдана в эксплуатацию современная станция по очистке фильтрата. Также, по словам градоначальника, в этом районе построена подъездная дорога, и в настоящее время ведутся работы по укреплению защитной дамбы.

Примария Кишинёва соблюдает все свои обязательства, предусмотренные в Договоре с гражданским обществом в отношении населённого пункта. В скором времени муниципалитет перечислит примарии Цынцэрен ещё 10 миллионов леев. Есть ещё 15 других обязательств, которые мы намерены выполнить, – подчеркнул генпримар.

Речь идёт о следующих обязательствах: продолжение ремонта некоторых улиц в населённом пункте, вывоз мусора из села Цынцэрены 2 раза в месяц, перенос газопровода, завершение строительства насосно-очистной станции в селе Цынцэрены, обслуживание водоочистных сооружений, предоставление асфальтовой крошки, выполнение работ по укреплению плотины полигона, обслуживание станции по очистке фильтрата, модернизация полигона, определение нового земельного участка для хранения твёрдых бытовых отходов и другие.

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