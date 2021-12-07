Генпримар: В 2021 году отремонтировано много столичных дворов

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В рамках муниципального проекта «Комфортный двор» в текущем году был отремонтирован ряд дворов многоквартирных домов в Кишинёве. Также в этом году были восстановлены многие подъездные пути во дворы и к учебным заведениям.

Об этом сообщил генеральный примар Ион Чебан, отметив, что программа будет продолжена и в следующем году.

– По десяткам адресов в каждом секторе проведён текущий ремонт. Работы включают обустройство или строительство парковочных мест, ремонт тротуаров и дорожек во дворах, обустройство зелёных зон, установку уличной мебели, модернизацию уличного освещения и установку детских игровых площадок, – уточнил Чебан.

На сегодняшний день по многим адресам работы завершены, а по другим – находятся в процессе реализации.

В секторе Ботаника работы завершены по следующим адресам: бул. Траян, 1/1, бул. Дачия, 60/1 (Аэропорт), бул. Дачия, 20, ул. Куза-Водэ, 18/1-20/1, ул. Пандурилор, 68, 70/1, 70/2, ул. Минская, 49/2, ул. Мунчешты, 240, 242.

В секторе Чеканы работы завершены по следующим адресам: ул. Игорь Виеру, 3/2 – 5/2, бул. Мирча чел Бэтрын, 29/1, 29/2, 29/3, ул. Милеску-Спэтару, 23, ул. Петру Заднипру, 10, 12/1 – бул. Мирча чел Бэтрын, 10, ул. Милеску-Спэтару, 1 – ул. Джинта Латинэ, 23, ул. Джинта Латинэ, 21, 21/1, 21/2, ул. Волунтарилор, 10-12.

В секторе Центр работы завершены по адресам: ул. Ломоносова, 38-40, ул. Ломоносова, 39-41, Хынчештское шоссе, 55/3 – 55/6, бул. К. Негруцци, 2/2, 4, 6, 8, ул. Друмул Виилор, 40, 42, 42/3, 42/4, ул. Яловенская, 94 – 98/1, ул. Короленко, 3.

На Рышкановке работы завершены по следующим адресам: ул. Димо, 12 – ул. Браништей, 5/6 – ул. Браништей, 3/2, ул. М. Костин, 18/2, ул. Чевкарь, 4, ул. Киевская, 4, ул. А. Руссо, 11/2, А. Руссо, 7/2. В настоящее время работы ведутся по адресам: ул. Д. Рышкану, 2 – ул. Андрей Дога, 25A – Аэродромная, 2, ул. Б. Воевод, 61/1, 61/2, 6/3, 6/4, 8/2, 8/6.

В секторе Буюканы работы завершены по адресу: ул. Николае Костин, 59. Продолжается ремонт следующих дворов: ул. Н. Костин, 63, ул. Каля Ешилор, 61/2, ул. И. Крянгэ, 55, ул. О. Гибу, 2, 2/1, 2/2, 2/3, ул. И. Пеливан, 11, 13, 15 – ул. Ион и Дойна Алдя-Теодорович. Вскоре ремонтные работы начнутся по адресам: ул. Парис, 47, ул. А. Маринеску, 17/1,19/1, 19/2.

Кроме того, 15 миллионов леев выделено на ремонт подъездных дорог к пригородам.

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