Генпримар: Стройкомпании будут оштрафованы за несоблюдение чистоты

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Строительные компании, чьи автомобили оставляют грязь на улицах и тротуарах города, будут оштрафованы.

Об этом сообщил генеральный примар Ион Чебан, считающий недопустимым, чтобы машины развозили по городу грязь со строительных площадок.

Я попросил поддержки полиции в этом отношении. Думаю, что только предупреждением здесь не обойтись. В конце концов, мы все дышим этой пылью, – отметил Чебан.

При выезде со стройплощадок, подчеркнул он, необходимо мыть колёса машин, а также поддерживать порядок вокруг строящихся объектов.

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