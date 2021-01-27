Генпримар: Строительство многоэтажной парковки на Центральном рынке рентабельно

0

Многоэтажная парковка на Центральном рынке Кишинёва, проект строительства которой скоро будет выставлен на общественное обсуждение, будет предназначена не только для нужд рынка.

Об этом заявил генеральный примар муниципия Ион Чебан. Он отметил, что строительство такого объекта рентабельно, так как потребность в парковочных местах высокая. Кроме того, в центре Кишинёва нет других мест для возведения подобной стоянки.

Рассказывая о модернизации МП “Центральный рынок”, градоначальник отметил, что на данный момент завершается разработка технического проекта по выполнению работ. Рассказал он и об изменениях к лучшему, произошедших на мунпредприятии после смены руководства.

В 2020 году выросли выплаты в адрес МП “Центральный рынок”. Особо отмечу, что они выше, чем даже в 2019 году, когда ещё не было пандемии. Это означает, что в данном мунпредприятии повысился уровень транспарентности, – отметил Ион Чебан.

Концепция модернизации Центрального рынка была одобрена мунсоветом в августе прошлого года. На полную реализацию проекта отводится максимум 2 года. Работы проводятся поэтапно.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.