Генпримар: Ситуация с COVID-19 в Кишинёве благоприятная, но мы по-прежнему настороже

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В воскресенье в столице не было зарегистрировано ни одного случая заболевания COVID-19. Тем не менее, расслабляться нельзя.

Об этом заявил генеральный примар муниципия Ион Чебан. Он рассказал, что сейчас Кишинёв находится между жёлтой и зелёной зоной. В последние 14 дней заболеваемость COVID-19 составляет около 20 случаев на 100 тысяч.

В мае нынешнего года постепенно прекращалась деятельность стратегических больниц COVID-19 в муниципии, больницы возвращались к специализированным профилям, по которым они работали до пандемии. Только 2 медучреждения сохранили свой профиль COVID-19 – Центр COVID-19 на Moldexpo (для осмотра и госпитализации, включая 6-местное отделение интенсивной терапии) и Муниципальный роддом №2 (для беременных с подозрением и подтверждённым COVID-19).

Дети с подозрением или подтверждённым диагнозом COVID-19 госпитализируются в Институт матери и ребёнка (согласно приказу Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты, недавно прекратилась госпитализация в Детскую инфекционную больницу).

Мы остаёмся начеку и хорошо подготовлены к возможному ухудшению эпидемиологической ситуации, муниципальные больницы могут вернуться к работе в качестве стратегических больниц COVID-19 в течение 24-48 часов, – подчеркнул градоначальник.

ПОтенциал вместимости для госпитализации пациентов с COVID-19 в муниципальных больницах на сегодняшний день составляет 359 мест и 100 мест для осмотра в Центре COVID-19 MoldExpo, а также 40 мест в Муниципальном роддоме №2.

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