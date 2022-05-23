Генпримар: Шашлыков в столичных парках больше не будет

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Традиция жарить шашлыки в различных местах останется в прошлом или обернётся крупными штрафами. Генеральный примар Ион Чебан в ходе оперативного заседания глав муниципальных служб попросил установить знаки, где запрещено разводить костры, и активнее привлекать полицию к обеспечению порядка и выявлению нарушителей.

– Должны быть определены специальные зоны, где можно оборудовать места для шашлыков, чтобы не мешать другим. Люди не должны разводить костры там, где им вздумается. Прошу полицию вмешаться, чтобы в итоге мы не увидели шашлыки перед парламентом, президентурой, примарией или в сквере Кафедрального собора, – сказал примар.

В связи с этим Чебан попросил ответственных в претурах определить участки в этих целях.

– Специалистам нужно установить видимые знаки, где запрещено разводить костры. А претуры должны найти подходящие участки, где можно оборудовать площадки для шашлыков, а также подсчитать стоимость их обустройства, – подчеркнул Ион Чебан.

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