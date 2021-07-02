Генпримар с визитом на Рышкановке: Рад, что реализованные в секторе проекты значительно изменили его вид

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Генеральный примар Ион Чебан посетил сектор Рышкановка и микрорайон Старая Почта, где поговорил с людьми.

Он отметил, что решения есть для каждого сектора, муниципалитет планирует восстановить многие столичные улицы.

Мы доберёмся до всех улиц столицы, где много лет никто ничего не делал. Я рад, что реализованные в секторе Рышкановка проекты значительно изменили его вид. Реабилитированы дороги, отремонтированы тротуары на Московском проспекте и улице Киевской, благоустроены парки, скверы и зелёные зоны, модернизировано освещение и установлена уличная мебель, – отметил Ион Чебан.

Кроме того, обустроена вся улица Каля Орхеюлуй: там появились современное освещение и зелёные насаждения. Рекламные панно и незаконно размещённые киоски были убраны.

Всегда есть возможности для улучшения, поэтому мы продолжим реализовывать проекты и инвестировать в качественную жизнь в Кишинёве, – подчеркнул примар.

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